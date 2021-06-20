Лучший игрок сборной Северной Македонии завершит карьеру после матча с Нидерландами на Евро-2020

Футболист сборной Северной Македонии Горан Пандев объявил, что закончит карьеру в национальной сборной после чемпионата Европы-2020, сообщает агентство "Р-Спорт".

"Для меня это пик моей карьеры, я рад, что у меня будет шанс закончить карьеру с лучшим поколением игроков в сборной Македонии. Завтрашний матч будет заключительным для моей карьеры в сборной", - сказал 37-летний Пандев на пресс-конференции.

Сборная Северной Македонии 21 июня в Амстердаме сыграет заключительный матч группового этапа турнира против команды Нидерландов. Македонцы ранее прекратили борьбу за выход в плей-офф.

Пандев забил гол в ворота сборной Австрии, который стал первым для макендонцев в истории чемпионатов Европы.

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