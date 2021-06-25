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Короткие прогнозы на матчи 1/8 финала Евро от OLIMPBET

Короткие прогнозы на матчи 1/8 финала Евро от OLIMPBET
Новости спорта Сборные Евро-2020
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К старту плей-офф чемпионата Европы букмекерская контора Olimpbet подготовила мини-превью к первым матчам 1/8 финала и напоминает, что каждая ставка приближает к выигрышу Toyota Camry в рамках акции "Евро Драйв".

Бельгия – Португалия

Роналду нужен один забитый мяч, чтобы выйти на первое место в истории по голам за сборную. На этом турнире он не уходит с поля без результативных действий. Однако с Бельгией будет сложнее, ведь команда Мартинеса пропустила всего 1 гол в четырех последних матчах. Но ради кэфа 2.28 можно зарядить на гол Криша.

Италия – Австрия

Букмекеры меньше всего верят в победу Австрии на Евро. На то, что "орлы" возьмут трофей, можно поставить с коэффициентом 155.00. И это неудивительно. Уже в 1/8 против них Италия с 11-матчевой победной серией, которая должна продлиться до 12-й встречи. Победа Италии с форой (-1,5).

Нидерланды – Чехия

Нидерланды ярко сыграли в группе и теперь у них относительно легкая сетка плей-офф. Шанс на первую медаль на Евро с 2004 года у оранжевых неплохой. Но сначала надо пройти Чехию. Пока чехи запомнились на турнире голом с центра поля и результативностью Шика. Мало для победы, поэтому лучше заряжать на Нидерланды за 1.73.

Уэльс – Дания

Дания вышла в плей-офф всего с одной победой и тремя очками. Зато у скандинавов не самый топовый соперник в плей-офф. На Евро-2016 Уэльс добрался до полуфинала, но на повтор этого достижения рассчитывать не надо. 1.90 на победу Дании – идеальный вариант.

Каждая ставка может принести клиенту Olimpbet не только выигрыш, но и неожиданный приз. В рамках акции "Евро Драйв" компания разыгрывает Toyota Camry, технику Apple и фрибеты.

Как участвовать в акции:

● Сделать ставку на любое событие с коэффициентом от 1.50.

● Минимальная ставка для участия в акции – 2000 тенге.

● За каждые поставленные 2000 тенге клиенту начисляется билет для участия в розыгрыше призов.

Следующий розыгрыш – 29 июня.

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