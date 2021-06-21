Капитан сборной Турции извинился за позорное выступление на Евро-2020

Футболисты сборной Турции опозорились на чемпионате Европы, за что просят прощения, заявил капитан национальной команды Бурак Йылмаз.
Турция проиграла все три матча группы А, уступив сборным Италии (0:3), Уэльса (0:2) и Швейцарии (1:3).
"Могу сказать, что команда действительно очень хорошо подготовилась к этому турниру. Мы мечтали совершенно о другом. Я бы хотел принести извинения всем, кого мы опозорили, вы имеете полное право нас критиковать. Сейчас у сборной Турции подбирается великое поколение, которое может добиться очень многого. Очень жаль, что это произошло не на этом Евро", - приводит слова Йылмаза P-Cпорт.
Швейцария обыграла Турцию, но не смогла сместить Уэльс и выйти в плей-офф со второго места в группе на Евро-2020
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