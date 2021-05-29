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Италия забила семь мячей в товарищеском матче и приблизилась к повторению рекорда перед Евро-2020

Соперник не нашел контраргументов.

Италия забила семь мячей в товарищеском матче и приблизилась к повторению рекорда перед Евро-2020
Фото: figc.it©
Новости спорта Сборные Евро-2020
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Сборная Италии по футболу одержала победу над Сан-Марино (7:0) в товарищеском матче во время подготовки к Евро-2020, сообщает Sport24.ru со ссылкой на портал Opta.

Для итальянцев это 26-я встреча без поражений, и до рекорда остается четыре игры. Италия в 1938/39 годах под руководством Витторио Поццо не проигрывала на протяжении 30 игр.

Игра с Сан-Марино прошла в Кальяри на стадионе "Сарденья Арена". Голы забивали Бернардески (32-я минута), Феррари (34-я), Политано (49-я, 77-я), Белотти (67-я), Пессина (75-я, 87-я).

Отметим, что Италия на Евро-2020 сыграет в группе А с Турцией, Швейцарией и Уэльсом.

16-й розыгрыш чемпионата Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Впервые в 60-летней истории финальный турнир пройдет по всему континенту. Матчи будут сыграны в 11 городах: Амстердам (Нидерланды), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Копенгаген (Дания), Глазго (Шотландия), Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Рим (Италия), Санкт-Петербург (Россия), Севилья (Испания).

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Метки:
Евро-2020

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