Гарет Бэйл задумал завершить карьеру после Евро-2020

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл может завершить карьеру, сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на Marca.

По информации источника, 31-летний футболист объявит о своем решении после чемпионата Европы. Сейчас форвард ищет возможность расторгнуть контракт с "Реалом", рассчитанный до 2022 года. Мадридцы не собираются препятствовать этому, так как после расторжения у них освободятся 22 миллиона евро, положенных валлийцу в качестве зарплаты.

Ранее игрок заявил, что объявит о своем будущем после Евро-2020, отметив, что его решение может вызвать хаос. Позже агент Бэйла Джонатан Барнетт назвал бредом информацию о завершении футболистом карьеры.

Бэйл играет за "Реал" с 2013 года. Завершившийся сезон он провел в аренде в "Тоттенхэме" и забил 16 мячей в 34 матчах.

На Евро-2020 Уэльс сыграет в группе А, соперниками будут Италия, Турция и Швейцария.

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