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Евро-2020: Parimatch разыгрывает четыре авто и призы на 50 миллионов тенге

Кроме того, участникам акции доступны акционные квесты.

Евро-2020: Parimatch разыгрывает четыре авто и призы на 50 миллионов тенге
Новости спорта Сборные Евро-2020
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С 11 июня по 11 июля в Европе пройдет один из важнейших футбольных чемпионатов - Евро-2020. 26 сборных будут бороться за звание чемпиона, а онлайн-букмекер №1 в Казахстане разыграет четыре Lexus nx200 и призы на 50 миллионов тенге.

Среди призов смартфоны iPhone 12 Pro Max, приставки PlayStation 5, брендированные подарки. Каждому участнику автоматически открывается доступ к трем розыгрышам: ежечасному, ежедневному и главному еженедельному - с автомобилем.

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Хотите знать, как выглядит главный приз? Смотрите ролик от Parimatch к Евро-2020.


Расписание ближайших матчей Евро-2020:

Группа А, 1 тур:
Турция – Италия
12 июня, 01:00 (время Нур-Султана)

Матч Турция - Италия, более чем достойная афиша для такого турнира, как Евро-2020.

Ближайшая встреча станет уже 11-й в истории противостояния, и пока статистический перевес на стороне итальянцев: они не проиграли туркам ни разу, одержав при этом семь побед.

Правда, итальянские и турецкие пути не пересекались между собой уже почти 17 лет, поэтому отчасти их взаимоотношения начинают писаться с нового листа. К тому же стартовые матчи чемпионатов мира или Европы зачастую богаты на сюрпризы.

Группа В, 1 тур:
Бельгия – Россия
13 июня, 01:00

Эти соперники выясняли отношения друг с другом в квалификации Евро-2020, в отборочном цикле сборная Бельгии дважды спокойно обыграла Россию с общим счетом 7:2. Теперь они угодили в одну группу и в финальном турнире континентального первенства. Получится ли у россиян взять реванш за болезненные поражения в отборе?

Сделать это им будет очень сложно, даже несмотря на то обстоятельство, что матч пройдет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

Группа D, 1 тур
Англия – Хорватия
13 июня, 19:00

Эти соперники встречались друг с другом 10 раз. Примечательно, что восемь последних дуэлей были официальными, и спор этот очень принципиальный. В свое время хорваты не пустили англичан на Евро-2008, обыграв их в заключительном матче квалификации на "Уэмбли".

Британцы отомстили почти сразу же - дважды разгромили балканцев в отборочном цикле ЧМ-2010, в результате чего Хорватия не поехала на мундиаль в ЮАР.

В следующий раз эти соперники сошлись в полуфинале мирового первенства 2018 года, и это уже были команды Златко Далича и Гарета Саутгейта - тренеров, работающих в своих сборных и сейчас. На ЧМ в России удача улыбнулась хорватам, которые оставили англичан без финала. Но в том же году последние взяли реванш в Лиге наций - такое вот соперничество с переменным успехом приблизительно равных по классу оппонентов. Чем завершится очередной итог их противостояния?

Parimatch - международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Бренд представлен в десяти странах на четырех континентах. Миссия компании - развивать и популяризировать спорт по всему миру.

Официальный бренд-амбассадор букмекера - звезда UFC Конор МакГрегор. Официальные партнеры бренда - ФК "Лестер Сити", ФК "Эвертон" и ФК "Ювентус".

Также Parimatch - титульный спонсор киберспортивной команды по Dota 2 Virtus.pro, CS:GO команды Fnatic и эксклюзивный беттинг-партнер UFC в регионе СНГ. В Казахстане бренд представляют бойцы MMA Артем Резников, первая казахстанка в UFC Мария Агапова, вратарь АФК "Кайрат" Лео Игита, волейболистка Татьяна Демьянова и боксерша Ангелина Лукас.

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