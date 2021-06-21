Экс-игрок "Кайрата" Аршавин определил лучший гол на Евро-2020

Футболист чешской сборной Патрик Шик может стать претендентом на NFT-трофей за лучший гол чемпионата Европы. Об этом заявил Андрей Аршавин.

"Мне кажется, его уже забил Патрик Шик с центра поля шотландцам, и именно за этот гол дадут приз", - приводит слова Аршавина Sport24.

Чехия обыграла Шотландию в матче группового этапа Евро-2020 со счетом 2:0. Шик забил второй гол с центра поля, поставив абсолютный рекорд по дистанции на чемпионатах Европы - 45,44 метра.

Напомним, что 40-летний Аршавин выступал за "Кайрат" в период 2016-2018 годов, а после объявил о завершении карьеры.

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