Чехия рискует остаться без капитана на матч 1/8 финала Евро-2020

Полузащитник сборной Чехии Владимир Дарида может пропустить матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу с командой Нидерландов из-за травмы, сообщает "Р-Спорт".

Сборная Чехии в субботу, 26 июня, из-за проблем с вылетом в Будапешт была вынуждена провести предыгровую тренировку накануне матча в Праге. На занятии отсутствовал 30-летний Дарида, принявший участие во всех трех матчах группового турнира Евро-2020.

"Дарида получил травму на вчерашнем занятии, и по этой причине он не участвует в тренировке. Он находится у врачей и физиотерапевтов. Решение о том, сможет ли он начать матч с первых минут, будет принято завтра", – цитирует официального представителя национальной сборной Петра Шедивы Česká televize.

Матч 1/8 финала между сборными Нидерландов и Чехии состоится в 27 июня в столице Венгрии и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.

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