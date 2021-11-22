Зидан отказал "Манчестер Юнайтед". Известны причины

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сообщил руководству "Манчестер Юнайтед", что не планирует возглавлять команду, передает "Чемпионат" со ссылкой на COPE. Ранее была информация, что француз является одним из главных претендентов на вакантную должность после увольнения Уле-Гуннара Сульшера.

Отмечается, что Зидан общался с руководством "МЮ" и объявил о своем решении.

Француз не хочет работать в Англии, поскольку недостаточно хорошо знает английский язык. К тому же и его супруга не горит желанием переезжать в Манчестер.

При этом Зидан в будущем может возглавить ПСЖ. Парижане заинтересованы в услугах француза, он может сменить на посту главного тренера команды Маурисио Почеттино. Аргентинец также входит в шорт-лист "МЮ".

Зидан покинул "Реал" по окончании прошлого сезона. Экс-наставник мадридцев дал понять, что хочет отдохнуть в течение года.