Полузащитник "Ливерпуля" Флориан Вирц выдал, возможно, самый яркий матч за время своей карьеры в английском футболе, сообщают Vesti.kz.

Немец стал одним из главных творцов разгрома "Манчестер Юнайтед" (4:0) в воскресном противостоянии. На счету атакующего хавбека гол и результативная передача, а по итогам встречи он был признан лучшим игроком матча.

A fine finish from Flo 👌 https://t.co/sGU49JapVc — Liverpool FC (@LFC) November 22, 2026

Вирц также установил уникальное статистическое достижение. По данным WhoScored, немец создал пять явных голевых моментов для партнёров. Это лучший результат в одном матче английской Премьер-лиги с сезона-2009/10, когда начали собирать подобную статистику.

Помимо Вирца, в составе "Ливерпуля" забитыми мячами отметились Доминик Собослаи, Рио Нгумоа и Виктор Муньос.

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