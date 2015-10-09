Вингер "Челси" получил несколько предложений от клубов АПЛ

Атакующий полузащитник "Челси" Рахим Стерлинг может сменить клубную прописку в ближайшее время, в нем заинтересованы два клуба АПЛ.

По информации Флориана Плеттенберга, интерес к 31-летнему футболисту проявляют два клуба английской Премьер-лиги — "Вест Хэм Юнайтед" и "Фулхэм". При этом для "Фулхэма" Стерлинг является приоритетной трансферной целью, тогда как "Вест Хэм" продолжает мониторить рынок, рассматривая и альтернативные варианты.

В текущем сезоне Стерлинг не принял участия ни в одном официальном матче. Его действующий контракт с "Челси" рассчитан до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 5 млн евро.

