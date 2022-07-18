В МЮ обозначили позицию по Роналду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг подчеркнул, что клуб не собирается продавать нападающего Криштиану Роналду, сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что Роналду пропустит предсезонный тур клуба в Таиланде и Австралии из-за семейных проблем, а наставник высказался о перспективах игрока.

"Криштиану Роналду не продается. Я приходил в клуб, планируя работать с ним. И с тех пор ничего не изменилось. Я проинформирован о сложившейся ситуации. У него еще год контракта с клубом.

Может ли он остаться после этого сезона? Да", - приводит слова тен Хага ESPN.

В прошедшем сезоне португалец забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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