В Кубке Англии начинается пора решающих матчей

В ночь со среды на четверг определятся все четвертьфиналисты Кубка Англии по футболу. Какие расклады дает крупнейший казахстанский букмекер?

Кубок Англии. 1/8 финала. "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм"

2 марта, 1:45

Самая убойная пара на стадии 1/8 финала старейшего футбольного турнира мира. Да, "молотобойцы" проводят далеко не самый яркий свой сезон, сражаясь за выживание в АПЛ, однако они вполне способны осложнить жизнь "красным дьяволам" в погоне за очередным трофеем.

На днях "Манчестер Юнайтед" завоевал Кубок лиги, а еще чуть раньше вышел во второй раунд плей-офф Лиги Европы. Таким образом, манкунианцы сохраняют вполне осязаемые перспективы выиграть все три кубковых турнира сезона-2022/23, в которых они принимают участие.

Последние матчи против "Вест Хэма" даются "Юнайтед" весьма непросто – две предыдущие игры в чемпионате МЮ выиграл со счетом 1:0, а вот в Кубке лиги, где команды встречались осенью 2021-го, "красные дьяволы" с тем же результатом уступили.

Но самый популярный букмекер Казахстана больше склоняется к тому, что новая встреча старых соперников будет более результативной: Тот(2.5) М – 2.13, Б – 1.75.

При этом эксперты Olimpbet полагают, что шансы подопечных Эрика тен Хага в этом противостоянии заметно весомее, чем у коллектива Дэвида Мойеса: П1 – 1.66, Х – 3.99, П2 – 5.39.

Однако не лишним будет напомнить, что ранее Мойес возглавлял "Манчестер Юнайтед", и расстались стороны не самым лучшим образов. Так что для шотландского специалиста обыграть свою бывшую команду будет делом принципа.

"Шеффилд Юнайтед" - "Тоттенхэм Хотспур"

2 марта, 1:55

"Клинки" – одни из главных претендентов на возвращение в АПЛ, "шпоры" ведут отчаянную борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. То есть для обоих клубов чемпионат страны вроде как намного важнее Кубка.

Впрочем, в Англии не принято делить турниры на главные и второстепенные – болельщики этого просто не поймут. Поэтому не стоит сомневаться, что "Шеффилд" и "Тоттенхэм" будут биться, не жалея сил. Тем более что команды эти не избалованы трофеями: "Хотспур" ничего не выигрывал с 2008-го, когда им покорился Кубок лиги, а "Юнайтед" – и вовсе с 1925-го, 98 лет назад "клинки" праздновали победу как раз в Кубке Англии.

Конечно, и в этом розыгрыше им будет непросто выиграть трофей. Но один из этих клубов точно окажется в четвертьфинале турнира. Осталось выяснить, какой именно.

Аналитики Olimpbet считают, что у лондонцев заметно больше шансов на выход в следующий раунд: проход "Шеффилда" - 2.85, проход "Тоттенхэма" - 1.43. Коэффициенты на исход матча выглядят еще интереснее: П1 – 4.31, Х – 3.76, П2 – 1.84. А вот по угловым у представителя премьер-лиги уже нет столь весомого перевеса: П1 – 2.7, Х – 7.75, П2 – 1.67.

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