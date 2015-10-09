Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии по футболу Гари Невилл выразил уверенность в том, что нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд в ближайшем будущем станет игроком мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

По мнению Невилла, ради этого трансфера мадридский клуб может расстаться с бразильским вингером Винисиусом Жуниором.

"Думаю, Эрлинг Холанд окажется в "Реале" максимум через 18 месяцев, а возможно - уже в конце этого сезона. Я вполне допускаю, что Винисиус уйдёт из "Реала", Килиан Мбаппе сместится на левый фланг, а Холанд станет их центральным нападающим", - приводит слова Невилла The Touchline.

26-летний норвежец выступает за "Манчестер Сити" с лета 2022 года, когда перешёл из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро. В январе 2025-го он продлил с английским клубом рекордный контракт до лета 2034 года. В текущем сезоне Холанд забил 14 мячей после 16 матчей во всех турнирах.

Что касается Винисиуса, то в августе 2026 года бразилец пролонгировал соглашение с "Реалом" до 30 июня 2032 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!