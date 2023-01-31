Украинского футболиста "Челси" обвинили в расизме. Подробности

Форвард английского "Челси" Михаил Мудрик подвергся обвинениям в расизме из-за песни, которую он исполнил для своих соцсетей летом 2022 года. Украинский футболист исполнил трек исполнителя Lil Baby под названием Freestyle, в котором неоднократно используется слово "нигер", сообщает "Чемпионат". В дело пришлось вмешаться агенту футболиста.

"Михаил глубоко сожалеет, если он кого-то оскорбил, выложив это видео в тикток в июле прошлого года. Хотя Михаил лишь хотел исполнить песню, он глубоко сожалеет о своем решении и от всего сердца признает, что это было неуместно. Видео уже удалено", - цитирует агента The Sun.

22-летний Мудрик стал игроком "Челси" в январе 2023 года. Он перешел в английский клуб из донецкого "Шахтера" за 70 миллионов + 30 миллионов евро, успел сыграть 35 минут в матче с "Ливерпулем" (0:0).

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