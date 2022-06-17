"Удачи, щенок!". Роналду написал поздравление и получил отклик

Португальский футболист "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поздравил своего сына с днем рождения, написав трогательное послание, передает корреспондент Vesti.kz.
Роналду добавил к посланию совместное фото с сыном, признавшись ему в любви.
"С днем рождения, мой сын! 🎂🎉😘 Как проходит время.?! Будем еще играть вместе?! 🤔😅
Самое главное - продолжать оставаться мальчиком с огромным сердцем! Удачи, щенок! Папочка тебя очень любит ❤️🙏🏽", - написал звездный футболист.
За несколько часов поздравление набрало пару сотен тысяч "лайков" и свыше двух тысяч комментариев.
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Feliz aniversário meu filho! 🎂🎉😘— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 17, 2022
Como o tempo passa a correr… ?! Será que ainda vamos jogar juntos?! 🤔😅
O mais importante é continuares a ser o menino que és com um coração enorme! Muitas Felicidades, filhote! O papá ama-te muito ❤️🙏🏽 pic.twitter.com/IkxhPi0ulI
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