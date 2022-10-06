Тренер "Тоттенхэма" умер от лейкемии

Тренер "Тоттенхэма" по физподготовке Джампьеро Вентроне скончался в возрасте 62 лет, сообщается на официальном сайте английского клуба.

По данным некоторых СМИ, у него была острая форма лейкемии. Он умер в Неаполе. Итальянский специалист входил в штаб Антонио Конте с 2021 года.

Также Вентроне трудился в "Катании", "Цзянсу Сунини" и "Гуанчжоу".

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