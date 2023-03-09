Тренер "Тоттенхэма" ждет, что от него избавятся после провала в Лиге чемпионов

Главный тренер английского "Тоттенхэма" Антонио Конте считает, что футбольный клуб может расстаться с ним до завершения контракта, передает Skysports. Причиной является провал клуба в Лиге чемпионов.

Ранее в ответном матче 1/8 финала ЛЧ "Тоттенхэм" на выезде сыграл вничью с "Миланом" со счетом 0:0 и вылетел из турнира по сумме двух встреч, так как в первой уступил 0:1.

Контракт итальянца рассчитан до лета 2023 года, но он ждет, что клуб избавится от него раньше срока.

"Мой контракт истекает в июне. Посмотрим. Они могут уволить меня еще до конца сезона.Кто знает, может быть, они разочарованы. Мне очень жаль болельщиков. Я понимаю, что у них не хватает терпения, потому что долгое время я не выигрывал. Могу обещать, что моя команда будет очень усердно работать и постарается стать лучше", - сказал тренер.

Напомним, Конте возглавил "Тоттенхэм" в ноябре 2021 года. После 26 матчей английской Премьер-лиги клуб занимает четвертое место в турнирной таблице.

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