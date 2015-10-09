Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал серию неудачных результатов "Манчестер Сити" в английской премьер-лиге, сообщают Vesti.kz.
По мнению испанского специалиста, проблемы соперника связаны не с качеством футбола, а с невезением.
"Я не думаю, что дело в их форме или качестве игры. Мне кажется, что им просто очень не везет в некоторых матчах. Это мое мнение, основанное на анализе. Энцо очень хорошо понимает игру, у него есть четкие игровые принципы. Он умеет передавать идеи игрокам", - передает слова Артеты Arsenal Radar.
🎙️ Mikel Arteta on Manchester City’s fluctuations in form: 🗣️ “I don’t think it’s form or performance. I think they’ve been very unlucky with certain results, that’s my opinion based on what I’ve analysed of them. “Enzo is a coach who understands the dynamics of the game so well, the changes and variations to adapt to the game, and he has clear ideas and principles of how he wants to play. “He’s good at transmitting those ideas, and that’s why he has been so successful.” #afc— Arsenal Radar (@ArsenalRadar) November 28, 2026
"Манчестер Сити" не может выиграть в АПЛ на протяжении четырёх матчей подряд.
Уже в воскресенье, 29 ноября, "Арсенал" и "Манчестер Сити" встретятся в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по казахстанскому времени.
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