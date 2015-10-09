"Тоттенхэм" избавился от игрока европейской сборной

Защитник сборной Румынии Раду Дрэгушин близок к уходу из "Тоттенхэм Хотспур" и может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

По информации источника, 23-летний защитник сборной Румынии перейдет в "Фиорентину" на правах аренды сроком на один сезон. В соглашение будет включено обязательство выкупа при выполнении определенного условия по количеству сыгранных матчей.

При этом "Тоттенхэм" сохранит за собой право на получение 10 процентов от суммы последующей продажи футболиста.

За последние полтора года игровое время Дрэгушина оказалось серьезно ограничено из-за тяжелой травмы. После того как в период с октября 2024-го по январь 2025 года он вышел в стартовом составе "шпор" в 21 из 22 матчей во всех турнирах, защитник получил разрыв передней крестообразной связки правого колена и выбыл на 11 месяцев.

На поле румын вернулся лишь в декабре 2025 года. Во второй части сезона-2025/26 Дрэгушин провел 11 матчей за лондонский клуб, однако уступал в борьбе за место в основе Кристиану Ромеро, Микки ван де Вену и Кевину Данзо.

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