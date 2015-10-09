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Англия
Сегодня 14:05
 

"Тоттенхэм" готов забрать игрока "Манчестер Сити"

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"Тоттенхэм" готов забрать игрока "Манчестер Сити" ©instagram.com/mancity/

К форварду "Манчестер Сити" Омару Мармушу предметный интерес проявляет "Тоттенхэм Хотспур", который рассматривает египтянина как один из вариантов усиления атакующей линии.

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К форварду "Манчестер Сити" Омару Мармушу предметный интерес проявляет "Тоттенхэм Хотспур", который рассматривает египтянина как один из вариантов усиления атакующей линии.

 Caught Offside сообщает, что "Манчестер Сити" оценивает трансфер 26-летнего футболиста примерно в 60 миллионов евро.

Помимо "Тоттенхэма", за ситуацией вокруг Мармуша следят туринский "Ювентус", стамбульский "Галатасарай", а также несколько клубов немецкой Бундеслиги.

В сезоне-2025/26 египетский нападающий провел 36 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Сити" действует до 30 июня 2029 года.
 
 
 

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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