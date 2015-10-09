"Тоттенхэм" готов забрать игрока "Манчестер Сити"

К форварду "Манчестер Сити" Омару Мармушу предметный интерес проявляет "Тоттенхэм Хотспур", который рассматривает египтянина как один из вариантов усиления атакующей линии.

Caught Offside сообщает, что "Манчестер Сити" оценивает трансфер 26-летнего футболиста примерно в 60 миллионов евро.

Помимо "Тоттенхэма", за ситуацией вокруг Мармуша следят туринский "Ювентус", стамбульский "Галатасарай", а также несколько клубов немецкой Бундеслиги.

В сезоне-2025/26 египетский нападающий провел 36 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Сити" действует до 30 июня 2029 года.







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