Стивен Джеррард может возглавить клуб АПЛ

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард может возглавить "Лидс Юнайтед", передает "Чемпионат".

Сообщается, что руководство клуба рассматривает его в качестве основного кандидата на пост главного тренера после увольнения занимавшего данную должность Джесси Марша.

Ранее в качестве потенциального кандидата также назывался наставник испанского "Райо Вальекано" Андони Ираола. Также появились сообщения о том, что от предложения стать главным тренером команды из Йоркшира отказались Маурисио Почеттино и бывший рулевой "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо.

Джеррард ранее тренировал "Астон Виллу". Он покинул ее в октябре 2022 года. Под руководством Джеррарда клуб провел 40 матчей, в которых одержал 13 побед, восемь раз сыграл вничью и еще 19 раз проиграл.

"Лидс" на данный момент находится в турнирной таблице АПЛ недалеко от зоны вылета. Команда занимает 16-е место, набрав 19 очков.

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