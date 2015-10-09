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Англия
Вчера 12:20
 

Стали известны самые высокооплачиваемые игроки АПЛ

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Стали известны самые высокооплачиваемые игроки АПЛ ©facebook.com/LiverpoolFC

32-летний нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах начал зарабатывать 400 тысяч фунтов в неделю после продления контракта до 2027 года.

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32-летний нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах начал зарабатывать 400 тысяч фунтов в неделю после продления контракта до 2027 года.

По предыдущему трудовому соглашению египетский футболист получал 350 тысяч фунтов в неделю. 

По информации The Sun, на текущий момент Салах является вторым самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги наряду с полузащитником "Манчестер Сити" Кевином Де Брейне, который покинет "горожан" по окончании нынешнего сезона. Самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ является одноклубник Де Брейне, норвежский нападающий Эрлинг Холанд, чей оклад составляет 500 тыс фунтов в неделю.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и 22 результативными передачами.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 31 22 7 2 72-30 73
2 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3 Ноттингем Форест 32 17 6 9 51-38 57
4 Манчестер Сити 32 16 7 9 62-42 55
5 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
6 Челси 31 15 8 8 54-37 53
7 Ньюкасл Юнайтед 30 16 5 9 52-39 53
8 Фулхэм 31 13 9 9 47-42 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 12 8 51-49 48
10 Борнмут 31 12 9 10 51-40 45
11 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12 Кристал Пэлас 31 11 10 10 41-40 43
13 Манчестер Юнайтед 31 10 8 13 37-41 38
14 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
15 Тоттенхэм Хотспур 31 11 4 16 58-45 37
16 Вест Хэм Юнайтед 31 9 8 14 35-52 35
17 Вулверхэмптон Уондерерс 31 9 5 17 43-59 32
18 Ипсвич 31 4 8 19 31-65 20
19 Лестер Сити 32 4 6 22 27-72 18
20 Саутгемптон 32 2 4 26 23-77 10

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