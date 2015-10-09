Стали известны самые высокооплачиваемые игроки АПЛ

32-летний нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах начал зарабатывать 400 тысяч фунтов в неделю после продления контракта до 2027 года.

По предыдущему трудовому соглашению египетский футболист получал 350 тысяч фунтов в неделю.

По информации The Sun, на текущий момент Салах является вторым самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги наряду с полузащитником "Манчестер Сити" Кевином Де Брейне, который покинет "горожан" по окончании нынешнего сезона. Самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ является одноклубник Де Брейне, норвежский нападающий Эрлинг Холанд, чей оклад составляет 500 тыс фунтов в неделю.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и 22 результативными передачами.