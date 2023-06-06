Стала известна оценка Роналду за сезон в "Манчестер Юнайтед"

Издание Goal выставило игрокам английского "Манчестер Юнайтед" оценки за сезон.
В список попали 28 футболистов, которые представляли клуб в сезоне-2022/23. Выступление игроков оценивалось по 10-балльной шкале.
В их число попал и Криштиану Роналду, который начинал сезон в "МЮ", но покинул клуб зимой из-за конфликта с тренером и руководством клуба. Португалец получил "тройку".
Рейтинг игроков "Юнайтед" по оценке за сезон
1. Маркус Рэшфорд – 10;
2. Каземиро – 9;
3. Лисандро Мартинес – 9;
4. Бруну Фернандеш – 9;
5. Рафаэль Варан – 8;
6. Аарон Уан-Биссака – 8;
7. Алехандро Гарначо – 8;
8. Люк Шоу – 7;
9. Кристиан Эриксен – 7;
10. Виктор Линделеф – 7;
11. Фред – 6;
12. Антони Марсьяль – 6;
13. Антони – 6;
14. Тирелл Маласиа – 5;
15. Марсель Забитцер – 5;
16. Скотт Мактоминей – 5;
17. Диогу Далот – 5;
18. Джейдон Санчо – 5;
19. Кобби Майну – 4;
20. Давид Де Хеа – 4;
21. Факундо Пельистри – 4;
22. Харри Магуайр – 4;
23. Ваут Вегорст – 4;
24. Криштиану Роналду – 3;
25. Мартин Дубравка – 3;
26. Энтони Эланга – 3;
27. Донни ван де Бек – 2;
28. Джек Батленд – без оценки.
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