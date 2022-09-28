Стал известен клуб, предлагавший Роналду 250 миллионов евро за два года

Президент саудовского "Аль-Хиляля" Фахад бен Нафель признался, что клуб вел переговоры с футболистом "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает Sport24.

В июле сообщалось, что неназванная команда из Саудовской Аравии предложила "МЮ" за трансфер 37-летнего португальца 30 миллионов евро. Сам Роналду по двухлетнему контракту должен был заработать 250 миллионов евро.

"Да, мы вели переговоры с Роналду. Проблема заключалась не в деньгах и не в принципах. "Аль-Хиляль" может приглашать мировых звезд, но нам помешало решение о запрете на регистрацию новых игроков. Мы не прекращали переговоры с футболистами, несмотря на это решение, но откладывали их вступление в финальную фазу до тех пор, пока запрет не сняли", - сказал бен Нафель.

Напомним, контракт португальца с "МЮ" рассчитан до июня 2023 года. Минувшим летом игрока также сватали в "Наполи", дортмундскую "Боруссию", "Спортинг" и "Марсель". При этом зимой он намерен покинуть состав "красных дьяволов".

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