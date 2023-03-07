Собьют цену? Появились новости о продаже "Манчестер Юнайтед"

Ситуация с собственниками "Манчестер Юнайтед" прояснится до конца текущего сезона, передает "Чемпионат".

По данным издания, с сотрудниками клуба проведена беседа. Им было сказано, что ясность в вопросе продажи клуба наступит до лета. Это рассматривается как сигнал о том, что семья Глэйзеров, владеющая МЮ, готова пойти на уступки в цене, хотя изначально требовала шесть миллиардов фунтов. В общих чертах соглашение с покупателями может быть достигнуто к концу апреля.

Банк The Raine Group, выступающий в качестве посредника, дал претендентам понять, что Глэйзеры отдают приоритет предложениям о полном выкупе МЮ. Как минимум два американских фонда изъявили желание приобрести миноритарный пакет акций.

Утверждается, что из членов семьи, владеющей МЮ, больше всех сомневаются в необходимости продажи Джоэл и Аврам.

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