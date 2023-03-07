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Новости спорта Футбол Англия
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Собьют цену? Появились новости о продаже "Манчестер Юнайтед"

Собьют цену? Появились новости о продаже "Манчестер Юнайтед"
©twitter.com/ManUtd

Ситуация с собственниками "Манчестер Юнайтед" прояснится до конца текущего сезона, передает "Чемпионат".

По данным издания, с сотрудниками клуба проведена беседа. Им было сказано, что ясность в вопросе продажи клуба наступит до лета. Это рассматривается как сигнал о том, что семья Глэйзеров, владеющая МЮ, готова пойти на уступки в цене, хотя изначально требовала шесть миллиардов фунтов. В общих чертах соглашение с покупателями может быть достигнуто к концу апреля.

Банк The Raine Group, выступающий в качестве посредника, дал претендентам понять, что Глэйзеры отдают приоритет предложениям о полном выкупе МЮ. Как минимум два американских фонда изъявили желание приобрести миноритарный пакет акций.

Утверждается, что из членов семьи, владеющей МЮ, больше всех сомневаются в необходимости продажи Джоэл и Аврам.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2 Манчестер Сити 26 18 4 4 66-25 58
3 Манчестер Юнайтед 25 15 4 6 41-35 49
4 Тоттенхэм Хотспур 26 14 3 9 46-36 45
5 Ливерпуль 25 12 6 7 47-28 42
6 Ньюкасл Юнайтед 24 10 11 3 35-17 41
7 Фулхэм 26 11 6 9 38-34 39
8 Брайтон энд Хов Альбион 23 11 5 7 43-29 38
9 Брентфорд 24 9 11 4 40-32 38
10 Челси 25 9 7 9 24-25 34
11 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12 Кристал Пэлас 25 6 9 10 21-32 27
13 Вулверхэмптон Уондерерс 26 7 6 13 19-35 27
14 Ноттингем Форест 25 6 8 11 20-44 26
15 Лестер Сити 25 7 3 15 36-43 24
16 Вест Хэм Юнайтед 25 6 5 14 23-33 23
17 Лидс Юнайтед 25 5 7 13 29-40 22
18 Эвертон 26 5 7 14 19-38 22
19 Саутгемптон 25 6 3 16 20-41 21
20 Борнмут 25 5 6 14 24-51 21

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Метки:
Манчестер Юнайтед АПЛ

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