"Брентфорд" на своем поле разгромил ливерпульский "Эвертон" со счетом 4:0 в заключительном матче 11-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

Дубль Льюиса-Поттера и удаление Тарковски

Хозяева открыли счет на 23-й минуте благодаря голу Кина Льюиса-Поттера. Уже спустя три минуты защитник "Брентфорда" вновь отличился и оформил дубль.

На 40-й минуте положение "Эвертона" осложнилось: Джеймс Тарковски получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

После перерыва "Брентфорд" продолжил забивать. На 67-й минуте Витали Янельт довел счет до крупного, а в компенсированное время Фабиу Карвалью установил окончательный результат — 4:0.

Положение команд и следующий тур

После этой победы "Брентфорд" набрал 17 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ. "Эвертон" с 16 баллами занимает девятую строчку.

В следующем туре "Брентфорд" 28 ноября сыграет на выезде с "Манчестер Юнайтед", а "Эвертон" 29 ноября примет "Ливерпуль".

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