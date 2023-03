Скандал в Англии: BBC лишилась всех звездных ведущих, а игроки АПЛ готовят бойкот

Скандал вокруг бывшего футболиста сборной Англии Гари Линекера набирает новые обороты, сообщают Vesti.kz. Ранее он был временно отстранен от работы ведущим BBC из-за политических высказываний, а теперь ситуация получила продолжение.

Напомним, Линекер выступил против законопроекта о нелегальных мигрантах в Британии, который включает невозможность предоставления таким мигрантам убежища, а также высылку нелегальных мигрантов из Великобритании с последующим запретом на въезд в страну и невозможность получения гражданства в будущем. Линекер сравнил риторику правительства с Германией 30-х годов.

Телекомпания BBC, где Линекер ведет популярную передачу о футболе Match of the Day, заявила, что Гари не будет оказываться в эфире программы до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение об использовании им социальных сетей.

Однако того, что произошло дальше, мало кто ожидал. Бывшие футболисты сборной Англии Иан Райт и Алан Ширер отказались работать на программе Match of the Day в знак поддержки Линекера.

"Все знают, что для меня значит Match of the Day, но я сказал Би-би-си, что завтра не буду участвовать. Солидарность", - написал в своем Twitter Райт, став первым комментатором, кто решил бойкотировать программу.

Позднее к нему присоединился Ширер, а также другие бывшие футболисты-комментаторы - Майк Ричардс, Джермейн Дженас и Алекс Скотт. На этом фоне BBC приняла решение, что субботняя программа пройдет вообще без ведущих или экспертов.

Между тем ряд футболистов из разных клубов английской премьер-лиги готовы бойкотировать послематчевые интервью, чтобы поддержать Линекера.

По информации той же ВВС, игроки обратились в английскую ассоциацию профессиональных футболистов (PFA), чтобы предупредить о бойкоте и проявлении солидарности с Линекером. Считается, что PFA, которая ведет переговоры с игроками и клубами по этому поводу, поддержит любых футболистов, которые решат это сделать.

Сам Линекер дал понять, что не собирается извиняться за критику правительства Великобритании. Источник утверждает, что экс-футболист не собирается извиняться за свои твиты и признавать, что не должен был их публиковать.

Source close to Gary Lineker says he has not agreed to step back from MOTD - claiming the BBC has taken him off air.



It’s understood Lineker is unwilling to apologise for his tweets and admit he should not have posted them.



The BBC has been approached for comment. https://t.co/w4rhDVcVVE