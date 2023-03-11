Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Англия
Комментарии

Скандал в Англии: BBC лишилась всех звездных ведущих, а игроки АПЛ готовят бойкот

Скандал в Англии: BBC лишилась всех звездных ведущих, а игроки АПЛ готовят бойкот
©instagram.com/garylineker

Скандал вокруг бывшего футболиста сборной Англии Гари Линекера набирает новые обороты, сообщают Vesti.kz. Ранее он был временно отстранен от работы ведущим BBC из-за политических высказываний, а теперь ситуация получила продолжение.

Напомним, Линекер выступил против законопроекта о нелегальных мигрантах в Британии, который включает невозможность предоставления таким мигрантам убежища, а также высылку нелегальных мигрантов из Великобритании с последующим запретом на въезд в страну и невозможность получения гражданства в будущем. Линекер сравнил риторику правительства с Германией 30-х годов.

Телекомпания BBC, где Линекер ведет популярную передачу о футболе Match of the Day, заявила, что Гари не будет оказываться в эфире программы до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение об использовании им социальных сетей.

Однако того, что произошло дальше, мало кто ожидал. Бывшие футболисты сборной Англии Иан Райт и Алан Ширер отказались работать на программе Match of the Day в знак поддержки Линекера.

"Все знают, что для меня значит Match of the Day, но я сказал Би-би-си, что завтра не буду участвовать. Солидарность", - написал в своем Twitter Райт, став первым комментатором, кто решил бойкотировать программу.

Позднее к нему присоединился Ширер, а также другие бывшие футболисты-комментаторы - Майк Ричардс, Джермейн Дженас и Алекс Скотт. На этом фоне BBC приняла решение, что субботняя программа пройдет вообще без ведущих или экспертов.

Между тем ряд футболистов из разных клубов английской премьер-лиги готовы бойкотировать послематчевые интервью, чтобы поддержать Линекера.

По информации той же ВВС, игроки обратились в английскую ассоциацию профессиональных футболистов (PFA), чтобы предупредить о бойкоте и проявлении солидарности с Линекером. Считается, что PFA, которая ведет переговоры с игроками и клубами по этому поводу, поддержит любых футболистов, которые решат это сделать.

Сам Линекер дал понять, что не собирается извиняться за критику правительства Великобритании. Источник утверждает, что экс-футболист не собирается извиняться за свои твиты и признавать, что не должен был их публиковать.

Не остался в стороне журналист Пирс Морган, который призвал Линекера послать BBC после отстранения за критику правительства.

"Как жалко и бесхребетно. Напомню, что BBC требовала от Линекера сделать политические заявления о ситуации с правами человека в Катаре перед началом недавнего чемпионата мира.

Теперь выражение своего мнения в Британии считается правонарушением. Какая же жалкая ситуация.

Линекер должен послать BBC на ###, как я послал ITV из-за разноса Меган Маркл (Морган ушел с канала ITV после критики супруги принца Гарри за интервью Опре Уинфри. До этого он регулярно критически высказывался о Маркл).

Свобода слова является краеугольным камнем демократии. В тот момент, когда британцы соглашаются, чтобы им говорили, что разрешено говорить или думать, демократия умирает", – написал Морган в твиттере.

Отметим, что Линекер с 1999 года ведет на BBC популярную передачу о футболе Match of the Day и является одним из самых высокооплачиваемых комментаторов с доходом 1,35 миллиона фунтов в год.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2 Манчестер Сити 26 18 4 4 66-25 58
3 Манчестер Юнайтед 25 15 4 6 41-35 49
4 Тоттенхэм Хотспур 26 14 3 9 46-36 45
5 Ливерпуль 25 12 6 7 47-28 42
6 Ньюкасл Юнайтед 24 10 11 3 35-17 41
7 Фулхэм 26 11 6 9 38-34 39
8 Брайтон энд Хов Альбион 23 11 5 7 43-29 38
9 Брентфорд 24 9 11 4 40-32 38
10 Челси 25 9 7 9 24-25 34
11 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12 Кристал Пэлас 25 6 9 10 21-32 27
13 Вулверхэмптон Уондерерс 26 7 6 13 19-35 27
14 Ноттингем Форест 25 6 8 11 20-44 26
15 Лестер Сити 25 7 3 15 36-43 24
16 Вест Хэм Юнайтед 25 6 5 14 23-33 23
17 Лидс Юнайтед 25 5 7 13 29-40 22
18 Эвертон 26 5 7 14 19-38 22
19 Саутгемптон 25 6 3 16 20-41 21
20 Борнмут 25 5 6 14 24-51 21

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Шавкат РАХМОНОВ: Сапиев - Мусиханов - КТО ВИНОВАТ, безумные фанаты в США, рекордный гонорар от PPV

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
АПЛ

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 19:22
Англия
Скандал в Англии: BBC лишилась всех звездных ведущих, а игроки АПЛ готовят бойкот Скандал в Англии: BBC лишилась всех звездных ведущих, а игроки АПЛ готовят бойкот
9 марта, 18:39
Англия
Тренер "Тоттенхэма" ждет, что от него избавятся после провала в Лиге чемпионов Тренер "Тоттенхэма" ждет, что от него избавятся после провала в Лиге чемпионов
8 марта, 19:25
Англия
Футболист "Манчестер Сити" в центре сексуального скандала. Он снимал штаны в баре и приставал к девушкам Футболист "Манчестер Сити" в центре сексуального скандала. Он снимал штаны в баре и приставал к девушкам
7 марта, 14:53
Англия
Собьют цену? Появились новости о продаже "Манчестер Юнайтед" Собьют цену? Появились новости о продаже "Манчестер Юнайтед"
6 марта, 11:50
Англия
Фанаты "Ливерпуля" скандировали имя Роналду во время матча с МЮ Фанаты "Ливерпуля" скандировали имя Роналду во время матча с МЮ
6 марта, 09:20
Англия
Раскрыты трансферные планы "Ливерпуля" после разгрома 7:0 Раскрыты трансферные планы "Ливерпуля" после разгрома 7:0
6 марта, 08:02
Англия
Салах установил историческое достижение после разгрома "МЮ" Салах установил историческое достижение после разгрома "МЮ"
6 марта, 07:21
Англия
"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" 7:0 и вошел в историю "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" 7:0 и вошел в историю
5 марта, 16:39
Англия
Коэффициенты на важнейшие футбольные события воскресенья от Olimpbet Коэффициенты на важнейшие футбольные события воскресенья от Olimpbet
5 марта, 09:30
Англия
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" раскрыл подробности ухода Роналду Главный тренер "Манчестер Юнайтед" раскрыл подробности ухода Роналду
4 марта, 20:47
Англия
"Манчестер Сити" сократил отставание от "Арсенала". Гвардиола угадал с заменой "Манчестер Сити" сократил отставание от "Арсенала". Гвардиола угадал с заменой
4 марта, 13:18
Англия
"Манчестер Сити" предрекли победу в чемпионской гонке АПЛ "Манчестер Сити" предрекли победу в чемпионской гонке АПЛ
4 марта, 11:14
Англия
Бриллианты и роскошная жизнь. Футболист "Арсенала" покорил девушку из Казахстана Бриллианты и роскошная жизнь. Футболист "Арсенала" покорил девушку из Казахстана
2 марта, 07:30
Англия
"Манчестер Юнайтед" за 18 минут забил три гола и пробился в 1/4 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" за 18 минут забил три гола и пробился в 1/4 финала Кубка Англии
1 марта, 19:47
Англия
В Кубке Англии начинается пора решающих матчей В Кубке Англии начинается пора решающих матчей
1 марта, 12:35
Англия
Разозлил руководство: скаут "Тоттенхэма" лишился работы из-за интервью Разозлил руководство: скаут "Тоттенхэма" лишился работы из-за интервью
28 февраля, 18:15
Англия
Моуринью может сенсационно вернуться в "Челси" - СМИ Моуринью может сенсационно вернуться в "Челси" - СМИ
28 февраля, 17:49
Англия
Туринское дерби в Серии А и спор "горожан" в Кубке Англии Туринское дерби в Серии А и спор "горожан" в Кубке Англии
28 февраля, 10:18
Англия
"Манчестер Юнайтед" подписал контракт с 16-летним вундеркиндом "Манчестер Юнайтед" подписал контракт с 16-летним вундеркиндом
26 февраля, 17:18
Англия
В Аргентине назвали роль Месси в победе на ЧМ-2022 В Аргентине назвали роль Месси в победе на ЧМ-2022
26 февраля, 16:17
Англия
Главные футбольные события воскресенья по версии Olimpbet Главные футбольные события воскресенья по версии Olimpbet
26 февраля, 10:48
Англия
Холанд побил рекорд "Манчестер Сити" Холанд побил рекорд "Манчестер Сити"
25 февраля, 21:09
Англия
"Челси" хочет подписать 15-летнего вундеркинда. Он считается одним из главных талантов Южной Америки "Челси" хочет подписать 15-летнего вундеркинда. Он считается одним из главных талантов Южной Америки
25 февраля, 11:27
Англия
Владелец "Челси" нацелился на покупку еще одного клуба Владелец "Челси" нацелился на покупку еще одного клуба
24 февраля, 14:50
Англия
Футболистам "Ньюкасла" пообещали миллион за победу в Кубке. Но есть нюансы Футболистам "Ньюкасла" пообещали миллион за победу в Кубке. Но есть нюансы
23 февраля, 13:16
Англия
"Челси", "Ливерпуль" и МЮ решили переманить самого дорогого футболиста мира "Челси", "Ливерпуль" и МЮ решили переманить самого дорогого футболиста мира
23 февраля, 11:43
Англия
Дружба с Роналду и "обида" на Месси. История уникального аргентинца из "МЮ" Дружба с Роналду и "обида" на Месси. История уникального аргентинца из "МЮ"
22 февраля, 07:53
Англия
Мохамед Салах установил исторический рекорд в Лиге чемпионов Мохамед Салах установил исторический рекорд в Лиге чемпионов
22 февраля, 07:31
Англия
"Реал" вошел в историю после крутого камбэка в Лиге чемпионов "Реал" вошел в историю после крутого камбэка в Лиге чемпионов
20 февраля, 23:31
Англия
Миллиард евро? Названа сумасшедшая цена за бомбардира "Манчестер Сити" Миллиард евро? Названа сумасшедшая цена за бомбардира "Манчестер Сити"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus