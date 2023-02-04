Сенсационным поражением завершился матч лидера АПЛ

Лондонский "Арсенал" в матче 22-го тура английской премьер-лиги уступил на выезде "Эвертону", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Ливерпуле завершилась сенсационной победой хозяев - 1:0. Единственный гол на 60-й минуте забил Джеймс Тарковски.
Отметим, что "Арсенал" лидирует в турнирной таблице. Лондонцы набрали 50 очков. От идущего следом "Манчестер Сити" их отделяет пять баллов.
Для "Арсенала" это второе поражение в сезоне. Ранее команда Микеля Артеты уступила "Манчестер Юнайтед" - 1:3.
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