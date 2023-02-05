Сенсацией завершился матч "Ливерпуля" в АПЛ

Футбольный клуб "Ливерпуль" потерпел крупное поражение в английской премьер-лиге (АПЛ). Обидчиком выступил "Вулверхэмптон", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча 22-го тура прошла в Вулверхэмптоне на стадионе "Молинью" и завершилась со счетом 3:0, хотя хозяева поля считались аутсайдерами. На 5-й минуте мяч в свои ворота срезал Жоэль Матип, а после на 12-й и 71-й минутах, соответственно, отличились Крэйг Доусон и Рубен Невеш.

После этой неудачи "Ливерпуль" с 29 очками расположился на десятой строчке в турнирной таблице, а борющийся за выживание "Вулверхэмптон" набрал 20 очков и вышел на 15-е место.

В следующем туре, 11 февраля, "Вулверхэмптон" на выезде сыграет с "Саутгемптоном", а 13-го числа "Ливерпуль" дома примет "Эвертон".

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