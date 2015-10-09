Сенсацией и вылетом действующего чемпиона АПЛ обернулся матч Кубка английской лиги

Лондонский "Арсенал" сенсационно проиграл "Флитвуду" в матче четвертого круга Кубка английской лиги и вылетел из турнира, передают Vesti.kz.

Громкая сенсация

Основное время встречи, прошедшей на стадионе "Хайбери" во Флитвуде, закончилось вничью - 1:1.

На 21-й минуте Аарон Лупало-Би вывел вперёд "Флитвуд", выступающий в четвёртой по силе лиги Англии. На 50-й минуте форвард "Арсенала" Виктор Дьекереш сравнял счёт.

На 85-й минуте красную карточку получил 16-летний полузащитник "канониров" Макс Дауман.

В серии пенальти точнее оказались хозяева - 5:3.

Таким образом, "Флитвуд" впервые сыграет в четвертьфинале Кубка лиги. "Арсенал" же выбыл из турнира.

Антирекорд чемпиона АПЛ

"Арсенал" стал первыми действующим победителем АПЛ, вылетевшими из Кубка лиги от клуба из 4-го дивизиона.

Прежде "Арсенал" уже выбывал из этого турнира по итогам встречи с командой из 4-й лиги. В сезоне-2012/13 его выбил "Брэдфорд" – тоже по пенальти.

В последний раз "Арсенал" выигрывал Кубок лиги в 1993 году. С тех пор "канониры" ещё четырежды добирались до финала, но уступали "Челси", "Бирмингему" и дважды "Манчестер Сити".

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