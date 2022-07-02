Салах стал самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал самым высокооплачиваемым игроком английской премьер-лиги, сообщает Daily Mail.

1 июля английский клуб объявил о подписании нового контракта с египтянином. Его зарплата по соглашению составляет 400 тысяч фунтов в неделю. Эта зарплата превышает оклады звездных футболистов АПЛ, включая форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.

Салах является одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире. По зарплате он уступает лишь звездам ПСЖ: Лионелю Месси, Килиану Мбаппе и Неймару.

По информации The Telegraph, Салах получил рекордную зарплату в истории "Ливерпуля". Форвард будет получать более 350 тысяч фунтов в неделю. Также в контракте прописаны дополнительные бонусы за личные достижения, выраженные голах и результативных передачах.

Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. В минувшем сезоне форвард забил 31 гол и отдал 15 передач в 51 матче за клуб во всех турнирах.

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