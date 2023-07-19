Руни назвал Гвардиолу одним из лучших явлений в английском футболе

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни высоко оценил работу Хосепа Гвардиолы, который возглавляет "Манчестер Сити". Он отметил, что испанский специалист сильно повлиял на английский футбол.

"Они выиграли все. К сожалению, сейчас время их господства. Гвардиола стал одним из лучших явлений, которые повлияли на английский футбол. Он повлиял не только на чемпионат, но и на национальную сборную, потому что он тренировал молодых английских игроков, которые впоследствии стали взрослыми футболистами. А они, в свою очередь, распространили идеи Гвардиолы дальше", - цитирует Руни BBC.

Напомним, в прошлом сезоне "Манчестер Сити" оформил требл - выиграл чемпионат АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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