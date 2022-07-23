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Новости спорта Футбол Англия
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Роналду завершит карьеру? Мнение тренера сборной Португалии

Роналду завершит карьеру? Мнение тренера сборной Португалии
©Reuters

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, что думает о форварде Криштиану Роналду, и предположил, когда футболист будет готов завершить игровую карьеру, сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее стало известно, что игрок линии атаки ищет себе новую команду, а специалист высказался о лидере национальной сборной.

"Однажды он почувствует, что его состояние уже не то. Он завершит карьеру, если поймет, что уже не может быть прежним Роналду", - цитирует Сантуша TIVI24.

Добавим, что 37-летний Роналду в прошедшем сезоне провел 37 матчей за "Манчестер Юнайтед", забив 24 гола и сделав 3 ассиста.

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Метки:
Роналду Криштиану

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