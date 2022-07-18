Роналду отреагировал на "переговоры" со "Спортингом"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду назвал недостоверной информацию о переговорах о своем "трансфере" в португальский "Спортинг", сообщает "Р-Спорт".

В воскресенье телеканал Sport TV Portugal в Instagram разместил фотографию, на которой автомобиль, якобы принадлежащий Роналду, находится на территории стадиона "Спортинга" "Жозе Алваладе" в Лиссабоне. Издание связало фото с возможными переговорами Роналду с португальским клубом. Форвард в комментариях под постом написал, что это "фейк".

Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед". Ранее главный тренер клуба Эрик тен Хаг заявлял, что Роналду не продается, однако сам португалец изъявил желание уйти.

37-летний Роналду вернулся в "МЮ" летом 2021 года и в сезоне-2021/22 забил 24 гола и отдал три результативные передачи в 33 матчах за команду. Контракт с клубом истекает летом 2023-го.

В "Спортинге" португалец делал первые шаги в большом футболе, перейдя в 2003 году из лиссабонского клуба в "Манчестер Юнайтед".

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