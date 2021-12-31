Роналду обошел Сульшера по голам в АПЛ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отметился взятием ворот в матче 20-го тура чемпионата Англии против "Бернли", передает "Чемпионат".

Этот гол стал для 36-летнего португальца 92-м в АПЛ. По этому показателю Роналду опередил бывшего одноклубника и наставника Уле-Гуннара Сульшера (91).

Отметим, что "МЮ" выиграл встречу со счетом 3:1. Также на счету португальца голевой ассист.