Роналду "обманул" на миллион евро "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду намеренно затягивал объявление о своем решении покинуть клуб, чтобы успеть получить ежегодную премию, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на The Sun.

По сведениям источника, контракт игрока предполагал выплату денежного вознаграждения в размере около миллиона евро в начале июля этого года, и нападающий намеренно затягивал ситуацию, чтобы успеть получить данный бонус.

Сообщается, что указанная сумма была выплачена Роналду за различные маркетинговые права и никак дополнительно не обязывает португальца оставаться в английском клубе.

Ранее сообщалось о том, что Роналду пропустит предсезонное турне "МЮ". Слухи связывают нападающего с "Челси", "Барселоной", ПСЖ и другими клубами.

Роналду хочет покинуть "Юнайтед" - его не устраивает работа клуба на трансферном рынке, а также он хочет играть в Лиге чемпионов.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" занял шестое место в АПЛ, благодаря чему выступит в Лиге Европы. Роналду в прошлом сезоне провел за "красных дьяволов" 38 матчей и забил 24 мяча.

Новый выпуск на нашем канале: Эксклюзив с Рафаэлем ФИЗИЕВЫМ - первый боец в UFC из Казахстана