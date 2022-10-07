Это рекорд АПЛ. Сколько Холанд зарабатывает в неделю за "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд зарабатывает в неделю 865 тысяч фунтов. Об этом сообщает Sport24.

Отмечается, что к базовому недельному окладу норвежца добавляются легкодостижимые, практически гарантированные бонусы. Таким образом, суммарно 22-летний форвард получает 865 тысяч фунтов в неделю. Это делает его самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ.

Для сравнения, Кевин де Брюйне зарабатывает в "Манчестер Сити" 375 тысяч фунтов в неделю, а Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" - 480 тысяч фунтов.

В текущем сезоне норвежец сыграл 12 матчей за "горожан" во всех турнирах, где забил 19 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Напомним, что Эрлинг перешел в "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно, подписав контракт до 2027 года. За его переход дортмундская "Боруссия" получила 60 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Холанда в 150 миллионов евро.

Интервью Кака: отбор на чемпионат мира, "Кайрат" в Лиге чемпионов и будущее футзала в Казахстане