"Реал" отказался от трансфера звезды "МЮ". Он мог перейти в клуб свободным агентом

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба больше не входит в сферу интересов мадридского "Реала". Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Marca.

По информации издания, королевский клуб вышел из гонки за 28-летним французом из-за его высоких финансовых требований. Даже невзирая на то, что переход Погба в "Реал" может состояться на правах свободного агента, мадридский гранд не готов удовлетворять запросы полузащитника по личному контракту.

Футболист выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 60 миллионов евро. Контракт Погба с клубом истекает летом 2022 года. В текущем сезоне Поль провел за "МЮ" 13 матчей, в которых отметился семью результативными передачами.

Ранее стало известно, что полузащитник больше не выйдет на поле в 2021 году. Погба пропустит как минимум шесть недель из-за травмы правого бедра, полученной на тренировке со сборной Франции.