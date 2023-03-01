Разозлил руководство: скаут "Тоттенхэма" лишился работы из-за интервью

Скаут Тоттенхэма Джефф Ветере лишился работы, после того как разозлил руководство, раскрыв трансферные цели клуба во время телевизионного интервью в Южной Америке, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

Руководство английского клуба поразилось тем, что Ветере, ранее работавший в "Реале" и "Ньюкасле", спокойно говорил об игроках, на которых обратил внимание "Тоттенхэм".

Он назвал Кевина Мьера, 22-летнего вратаря "Насьоналя", одной из ключевых целей клуба. Поведение Ветере в клубе сочли непрофессиональным: он открыто обсуждал внутренние дела "Тоттенхэма".

Он присоединился к "шпорам" только в сентябре. 57-летний специалист самостоятельно подал в отставку.

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