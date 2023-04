Раскрыт секрет успеха "Брайтона" в АПЛ. Все дело в медиках

На прошлых выходных "Брайтон" обыграл "Челси" на "Стэмфорд Бридж" (2:1). Но внимание болельщиков приковал не сколько результат, а эпизод, произошедший во время матча. Подробнее - в материале Vesti.kz.

В первом тайме форвард гостей Эван Фергюсон травмировался и попросил помощи, и тогда на поле вышли медики "Брайтона".

Казалось бы, стандартная ситуация для любого матча, однако представители медицинского штаба команды Роберто Де Дзерби удивили всех своей физической формой.

What are Brighton’s physios training for ? 😭 pic.twitter.com/4YCej5G5YO