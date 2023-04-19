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Раскрыт секрет успеха "Брайтона" в АПЛ. Все дело в медиках

Раскрыт секрет успеха "Брайтона" в АПЛ. Все дело в медиках
©ФК "Брайтон"

На прошлых выходных "Брайтон" обыграл "Челси" на "Стэмфорд Бридж" (2:1). Но внимание болельщиков приковал не сколько результат, а эпизод, произошедший во время матча. Подробнее - в материале Vesti.kz.

В первом тайме форвард гостей Эван Фергюсон травмировался и попросил помощи, и тогда на поле вышли медики "Брайтона".

Казалось бы, стандартная ситуация для любого матча, однако представители медицинского штаба команды Роберто Де Дзерби удивили всех своей физической формой.

Главу медицинского отдела зовут Адам Бретт, он ранее работал в регби (что неудивительно), а пришел в "Брайтон" в 2014 году.

Другой специалист – Марк Кехо. Он стал работать в "Брайтоне" в 2015-м в качестве специалиста по мягким тканям, спустя четыре года стал остеопатом.

Адам Джонсон – физиотерапевт. Тоже работает в клубе с 2015 года. В отличие от своих коллег, он болельщик футбола с ранних лет и болел за "Сток Сити" в детстве. Ранее трудился в "Рединге" и "Миллуолле".

Что касается "Брайтона", то после 29 сыгранных матчей он занимает седьмое место в АПЛ, набрав 49 очков. От идущего в еврокубковой зоне "Тоттенхэма" имеет отставание всего в четыре балла и две игры в запасе. 

Кроме того, клуб идет на четвертом месте по забитым мячам и на шестом по пропущенным.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 23 5 3 74-31 74
2 Манчестер Сити 30 22 4 4 78-28 70
3 Манчестер Юнайтед 30 18 5 7 46-37 59
4 Ньюкасл Юнайтед 30 15 11 4 48-24 56
5 Тоттенхэм Хотспур 31 16 5 10 57-45 53
6 Астон Вилла 31 15 5 11 44-40 50
7 Брайтон энд Хов Альбион 29 14 7 8 54-37 49
8 Ливерпуль 30 13 8 9 56-36 47
9 Брентфорд 31 10 13 8 47-42 43
10 Фулхэм 30 12 6 12 42-41 42
11 Челси 31 10 9 12 30-33 39
12 Кристал Пэлас 31 9 9 13 31-40 36
13 Вулверхэмптон Уондерерс 31 9 7 15 26-42 34
14 Борнмут 31 9 6 16 31-59 33
15 Вест Хэм Юнайтед 30 8 7 15 29-41 31
16 Лидс Юнайтед 31 7 8 16 40-60 29
17 Эвертон 31 6 9 16 24-46 27
18 Ноттингем Форест 31 6 9 16 24-56 27
19 Лестер Сити 31 7 4 20 41-55 25
20 Саутгемптон 31 6 5 20 24-53 23

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АПЛ

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