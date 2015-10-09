Англия
Сегодня 14:55
 

"ПСЖ" хочет подписать игрока сборной Бразилии из "Арсенала"

"ПСЖ" хочет подписать игрока сборной Бразилии из "Арсенала"

"Пари Сен-Жермен" проявляет серьёзный интерес к нападающему "Арсенала" и сборной Бразилии Габриел Мартинелли.

По информации Get French Football News, спортивный директор парижан Луиш Кампуш уже провёл переговоры с представителями игрока, обсудив возможный трансфер. Руководство французского клуба рассматривает вариант с подписанием 22-летнего форварда в ближайшее трансферное окно.

Отмечается, что действующее соглашение Мартинелли с "Арсеналом" рассчитано до лета 2027 года, что может осложнить потенциальные переговоры и повлиять на итоговую стоимость сделки.


В текущем сезоне бразилец провёл 46 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и шестью результативными передачами, оставаясь важной частью атакующей линии лондонского клуба.

