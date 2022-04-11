 a6Oada0mod4fglMek8PCjeLbHNVR4tg9DOJP3Clg
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Полное видео боя Головкин - Мурата
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Призер чемпионатов мира и Европы по футболу дебютирует в боксе

Призер чемпионатов мира и Европы по футболу дебютирует в боксе
©Reuters
Новости спорта Футбол Англия

Бывший футболист сборной Нидерландов Дирк Кейт 29 октября примет участие в боксерском турнире знаменитостей в Роттердаме, сообщает Р-Спорт со ссылкой на De Telegraaf.

Поединок пройдет в рамках развлекательного шоу "Hit It". Соперник 41-летнего Кейта пока неизвестен, но отмечается, что он также не будет иметь боксерского прошлого.
 
"Конечно, я пришел из футбола и немного скучаю по такому напряжению. Этот бой будет похож на матч сборной Нидерландов. Все вокруг меня будут развлекаться, но для меня это будет настоящее испытание. Я выйду из зоны комфорта и займусь другим видом спорта. Я буду усердно тренироваться в следующие несколько месяцев", - сказал Кейт.
 
Кейт играл за нидерландские "Утрехт", "Фейенорд", турецкий "Фенербахче" и английский "Ливерпуль". Последний матч на профессиональном уровне провел в 2015 году, после чего выступал на родине за любительский клуб "Квик Бойз".

За сборную своей страны сыграл 104 матча, забил 23 мяча и отдал 20 результативных передач, в ее составе становился бронзовым призером чемпионатов мира (2014) и Европы (2004), а также финалистом ЧМ-2010.

Напомним, что 40-летняя легенда "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра также решил попробовать свои силы в боксе. Он выйдет на ринг легендарной арены O2 в Лондоне 30 апреля. Его соперником будет 28-летний YouTube-блогер Адам Салех. Для последнего это будет третий бой по правилам бокса (ничья и победа).

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:

Реклама

Реклама

Реклама

Новости
Сегодня , 15:14
Англия
Призер чемпионатов мира и Европы по футболу дебютирует в боксе Призер чемпионатов мира и Европы по футболу дебютирует в боксе
Сегодня , 07:48
Англия
Представитель Абрамовича отреагировал на информацию о покупке испанского клуба Представитель Абрамовича отреагировал на информацию о покупке испанского клуба
Сегодня , 00:30
Англия
Появилось видео, где Роналду разбивает телефон 14-летнего фаната Появилось видео, где Роналду разбивает телефон 14-летнего фаната
Вчера , 23:24
Англия
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли главный матч сезона в АПЛ "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли главный матч сезона в АПЛ
Вчера , 15:58
Англия
Полиция расследует инцидент с Роналду, разбившим телефон фаната Полиция расследует инцидент с Роналду, разбившим телефон фаната
Вчера , 07:23
Англия
Роналду угодил в скандал после поражения "МЮ" Роналду угодил в скандал после поражения "МЮ"
9 апреля, 23:18
Англия
"Челси" забил шесть безответных мячей в матче АПЛ "Челси" забил шесть безответных мячей в матче АПЛ
9 апреля, 11:00
Англия
"Из-за своей религии". Тренер "Челси" объяснил плохую форму своего лидера "Из-за своей религии". Тренер "Челси" объяснил плохую форму своего лидера
8 апреля, 22:48
Англия
Гвардиола отреагировал на предложение возглавить сборную Бразилии Гвардиола отреагировал на предложение возглавить сборную Бразилии
7 апреля, 20:58
Англия
Гвардиоле предложили возглавить топ-сборную. Подробности Гвардиоле предложили возглавить топ-сборную. Подробности
7 апреля, 18:48
Англия
Абрамович "пролетел" мимо списка Forbes Абрамович "пролетел" мимо списка Forbes
6 апреля, 11:52
Англия
Клопп попал в историю "Ливерпуля" Клопп попал в историю "Ливерпуля"
5 апреля, 23:15
Англия
Для "Манчестер Юнайтед" подобрали новую трансферную цель Для "Манчестер Юнайтед" подобрали новую трансферную цель
4 апреля, 22:09
Англия
Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" определился с первым трансфером Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" определился с первым трансфером
3 апреля, 11:28
Англия
Не дотянул до уровня Роналду. Салах согласился на уступки "Ливерпулю" и контракт до конца карьеры Не дотянул до уровня Роналду. Салах согласился на уступки "Ливерпулю" и контракт до конца карьеры
2 апреля, 20:02
Англия
"Барселона" нашла в АПЛ защитника за 35 миллионов "Барселона" нашла в АПЛ защитника за 35 миллионов
2 апреля, 19:30
Англия
"Ливерпуль" обошел "Манчестер Сити" после сенсации в АПЛ "Ливерпуль" обошел "Манчестер Сити" после сенсации в АПЛ
1 апреля, 07:33
Англия
"Барселона" может продать защитника в АПЛ "Барселона" может продать защитника в АПЛ
31 марта, 22:36
Англия
Клубы АПЛ решили проводить до пяти замен за матч Клубы АПЛ решили проводить до пяти замен за матч
27 марта, 21:58
Англия
"Манчестер Юнайтед" выбрал главного тренера "Манчестер Юнайтед" выбрал главного тренера
27 марта, 14:51
Англия
Игрока "Манчестер Юнайтед" ограбили с ножом у горла Игрока "Манчестер Юнайтед" ограбили с ножом у горла
24 марта, 09:18
Англия
"Барселона" нашла нового бомбардира за 75 миллионов "Барселона" нашла нового бомбардира за 75 миллионов
23 марта, 14:49
Англия
У чемпиона мира украли медаль во время матча Лиги чемпионов У чемпиона мира украли медаль во время матча Лиги чемпионов
18 марта, 09:30
Англия
Болельщик "приковал" себя к штанге во время матча в АПЛ. Известны причины Болельщик "приковал" себя к штанге во время матча в АПЛ. Известны причины
17 марта, 15:18
Англия
Эксперт оценил шансы "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" после сенсации в АПЛ Эксперт оценил шансы "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" после сенсации в АПЛ
17 марта, 10:23
Англия
"Ливерпуль" воспользовался сенсацией в матче "Манчестер Сити" "Ливерпуль" воспользовался сенсацией в матче "Манчестер Сити"
16 марта, 20:39
Англия
Нашелся покупатель на "Челси" Нашелся покупатель на "Челси"
16 марта, 15:21
Англия
Холанда хотят увести у испанских грандов и сделать самым высокооплачиваемым футболистом Холанда хотят увести у испанских грандов и сделать самым высокооплачиваемым футболистом
16 марта, 07:25
Англия
Фанаты "МЮ" после вылета из ЛЧ закидали тренера "Атлетико" посторонними предметами Фанаты "МЮ" после вылета из ЛЧ закидали тренера "Атлетико" посторонними предметами
15 марта, 20:54
Англия
Роналду и его "фанат" могут сыграть вместе за "Манчестер Юнайтед" Роналду и его "фанат" могут сыграть вместе за "Манчестер Юнайтед"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus