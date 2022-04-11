Призер чемпионатов мира и Европы по футболу дебютирует в боксе

Бывший футболист сборной Нидерландов Дирк Кейт 29 октября примет участие в боксерском турнире знаменитостей в Роттердаме, сообщает Р-Спорт со ссылкой на De Telegraaf.

Поединок пройдет в рамках развлекательного шоу "Hit It". Соперник 41-летнего Кейта пока неизвестен, но отмечается, что он также не будет иметь боксерского прошлого.



"Конечно, я пришел из футбола и немного скучаю по такому напряжению. Этот бой будет похож на матч сборной Нидерландов. Все вокруг меня будут развлекаться, но для меня это будет настоящее испытание. Я выйду из зоны комфорта и займусь другим видом спорта. Я буду усердно тренироваться в следующие несколько месяцев", - сказал Кейт.



Кейт играл за нидерландские "Утрехт", "Фейенорд", турецкий "Фенербахче" и английский "Ливерпуль". Последний матч на профессиональном уровне провел в 2015 году, после чего выступал на родине за любительский клуб "Квик Бойз".

За сборную своей страны сыграл 104 матча, забил 23 мяча и отдал 20 результативных передач, в ее составе становился бронзовым призером чемпионатов мира (2014) и Европы (2004), а также финалистом ЧМ-2010.

Напомним, что 40-летняя легенда "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра также решил попробовать свои силы в боксе. Он выйдет на ринг легендарной арены O2 в Лондоне 30 апреля. Его соперником будет 28-летний YouTube-блогер Адам Салех. Для последнего это будет третий бой по правилам бокса (ничья и победа).

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