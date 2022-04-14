Появились сведения о "нехороших делах" Роналду в "МЮ"

Португальский футболист Криштиану Роналду влияет на все в "Манчестер Юнайтед", даже на положение наставников, сообщает "Матч ТВ".

Отмечается, что Роналду добился увольнения с поста главного тренера Уле Гуннара Сульшера. Он не скрывал недовольства в отношении норвежца и через агента просил, чтобы он ушел.

Но это не все. Также пишут, что Роналду не пустил в "МЮ" итальянского специалиста Антонио Конте. Он выступил против его назначения, и свое мнение донес до совета директоров. Там к Роналду прислушались.

По поводу назначения нидерландца Эрика Тен Хага пока с игроками не советовались.

37-летний Роналду вернулся в "МЮ" в 2021 году, за английский клуб он выступал в период 2003-2009 годов, также в его карьере были туринский "Ювентус", мадридский "Реал" и лиссабонский "Спортинг".

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