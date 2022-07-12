Потеря сознания и тошнота. Футболисты "Тоттенхэма" экстремально потренировались в Сеуле

Форвард английского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин потерял сознание во время тренировки команды на предсезонном туре в Южной Корее, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает Marca, тренировка лондонского клуба проходила на стадионе в Сеуле при температуре воздуха около 30 градусов.

Отмечается что южнокорейский легионер "шпор" потерял сознание на глазах нескольких тысяч болельщиков, которые пришли на трибуны. Кроме того, партнеру Сон Хын Мина форварду Гарри Кейну также стало плохо. Англичанина стошнило на поле.

В рамках предсезонного турне в Южной Корее "Тоттенхэм" сыграет в Сеуле против сборной звезд местного чемпионата, а затем проведет встречу против испанской "Севильи" в Сувоне.