Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд столкнулся с необычной юридической проблемой, сообщают Vesti.kz.
Норвежский футболист оказался втянут в судебный спор с польским электриком, который зарегистрировал торговую марку с его фамилией.
Как сообщает The Touchline со ссылкой на The Sun, конфликт возник в 2023 году, когда Холанд попытался оформить собственный бренд. Однако выяснилось, что торговая марка Haaland уже была зарегистрирована в Евросоюзе.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Erling Haaland is in a legal dispute with a Polish electrician who trademarked the name “Haaland” in the EU. Haaland found out in 2023 when he tried to register his surname for his own brand. The trademark covered everything from sportswear and energy drinks to toys and women’s underwear. The electrician said “Haaland” stood for “High Advanced Activity Land.” A panel ruled that he was unfairly taking advantage of the striker’s fame and cancelled the trademark. He’s now challenging that decision. — The SuN— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 24, 2026
Её владельцем оказался гражданин Польши, работавший электриком. Он настаивал, что название представляет собой аббревиатуру выражения High Advanced Activity Land. Тем не менее комиссия решила, что мужчина воспользовался известностью футболиста, и аннулировала регистрацию бренда.
Теперь поляк намерен оспорить это решение.
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