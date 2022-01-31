Перенесший остановку сердца футболист подписал контракт с клубом АПЛ

Датский полузащитник Кристиан Эриксен, перенесший остановку сердца в матче Евро-2020, подписал контракт с английским "Брентфордом", сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с Эриксеном, который присоединился к английскому клубу на правах свободного агента, подписано сроком на полгода. Контракт также предусматривает опцию продления до июня 2023 года.

29-летний хавбек прошел медобследование, которое подтвердило, что он может вернуться в футбол.

Ранее стало известно о том, что к Эриксену проявляют интерес клубы из Европы, в том числе и английские.

Датчанин вернулся в АПЛ спустя два года. До этого с августа 2013-го по январь 2020 года он выступал за "Тоттенхэм".

Ранее миланский "Интер" решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания - Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу.

Позднее выяснилось, что футболист перенес остановку сердца. В Италии игроков с кардиостимуляторами не допускают к матчам.

Напомним, "Брентфорд" идет на 14-м месте в АПЛ.