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Англия
Вчера 23:10
 

Новый тренер "Манчестер Юнайтед" выбрал первого новичка в клуб

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Новый тренер "Манчестер Юнайтед" выбрал первого новичка в клуб Маурисио Почеттино. Фото: ©Depositphotos/[email protected]

Полузащитник сборной США и туринского "Ювентуса" Уэстон Маккенни может продолжить карьеру в Англии, поскольку привлёк внимание нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино, передают Vesti.kz.

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Полузащитник сборной США и туринского "Ювентуса" Уэстон Маккенни может продолжить карьеру в Англии, поскольку привлёк внимание нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино, передают Vesti.kz.

Почеттино заинтересован в Маккенни

По информации инсайдера Экрема Конура, аргентинский специалист высоко оценивает игровые качества 28-летнего американца и рассматривает его в качестве возможного усиления состава манкунианцев.

При этом "Ювентус" не считает ни одного футболиста неприкасаемым из-за финансовых соображений. Однако туринцы готовы рассмотреть продажу Маккенни только в случае получения очень выгодного предложения.

Контракт Маккенни рассчитан до 2030 года

Уэстон Маккенни в составе Уэстон Маккенни Фото: Depositphotos/CristianoBarni

Действующее соглашение полузащитника с "Ювентусом" рассчитано до конца июня 2030 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.

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