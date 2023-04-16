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Его не остановить: Эрлингу Холанду покорился еще один рекорд

Его не остановить: Эрлингу Холанду покорился еще один рекорд
©instagram.com/erling.haaland

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил два гола в матче АПЛ против "Лестера", увеличив свой бомбардирский счет в текущем сезоне до 32 голов, передают Vesti.kz.

Такой же результат был у форварда "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха в сезоне 2017/18. 

22-летний Холанд реализовал пенальти на 13-й минуте и забил в игре на 25-й минуте. Теперь на его счету 32 гола в текущем сезоне, что повторяет рекорд форварда "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха, который забил столько же голов в сезоне 2017/18.

Абсолютный рекорд в АПЛ принадлежит Энди Коулу из "Ньюкасла" и Алану Ширеру из "Блэкберна", которые забили по 34 гола в сезонах 1993/94 и 1994/95 соответственно. Однако в то время в английской премьер-лиге играли 42 матча в сезон, а с сезона 1995/96 количество матчей сократилось до 38.

Эрлинг Холанд побил еще один рекорд. Ему всего 22 года

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду (2007/2008) и бывший футболист "Ливерпуля" Луис Суарес (2013/2014) забивали максимум 31 гол за сезон в премьер-лиге.

Ранее норвежский форвард побил рекорд по количеству голов за сезон во всех турнирах среди игроков клубов английской премьер-лиги. 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 23 5 3 74-31 74
2 Манчестер Сити 30 22 4 4 78-28 70
3 Манчестер Юнайтед 30 18 5 7 46-37 59
4 Ньюкасл Юнайтед 30 15 11 4 48-24 56
5 Тоттенхэм Хотспур 31 16 5 10 57-45 53
6 Астон Вилла 31 15 5 11 44-40 50
7 Брайтон энд Хов Альбион 29 14 7 8 54-37 49
8 Ливерпуль 29 12 8 9 50-35 44
9 Брентфорд 31 10 13 8 47-42 43
10 Фулхэм 30 12 6 12 42-41 42
11 Челси 31 10 9 12 30-33 39
12 Кристал Пэлас 31 9 9 13 31-40 36
13 Вулверхэмптон Уондерерс 31 9 7 15 26-42 34
14 Борнмут 31 9 6 16 31-59 33
15 Вест Хэм Юнайтед 30 8 7 15 29-41 31
16 Лидс Юнайтед 30 7 8 15 39-54 29
17 Эвертон 31 6 9 16 24-46 27
18 Ноттингем Форест 31 6 9 16 24-56 27
19 Лестер Сити 31 7 4 20 41-55 25
20 Саутгемптон 31 6 5 20 24-53 23

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Метки:
Холанд Эрлинг Манчестер Сити АПЛ

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