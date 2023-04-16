Его не остановить: Эрлингу Холанду покорился еще один рекорд

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил два гола в матче АПЛ против "Лестера", увеличив свой бомбардирский счет в текущем сезоне до 32 голов, передают Vesti.kz.

Такой же результат был у форварда "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха в сезоне 2017/18.

22-летний Холанд реализовал пенальти на 13-й минуте и забил в игре на 25-й минуте. Теперь на его счету 32 гола в текущем сезоне, что повторяет рекорд форварда "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха, который забил столько же голов в сезоне 2017/18.

Абсолютный рекорд в АПЛ принадлежит Энди Коулу из "Ньюкасла" и Алану Ширеру из "Блэкберна", которые забили по 34 гола в сезонах 1993/94 и 1994/95 соответственно. Однако в то время в английской премьер-лиге играли 42 матча в сезон, а с сезона 1995/96 количество матчей сократилось до 38.

Эрлинг Холанд побил еще один рекорд. Ему всего 22 года

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду (2007/2008) и бывший футболист "Ливерпуля" Луис Суарес (2013/2014) забивали максимум 31 гол за сезон в премьер-лиге.

Ранее норвежский форвард побил рекорд по количеству голов за сезон во всех турнирах среди игроков клубов английской премьер-лиги.

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