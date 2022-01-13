"Не хочу быть шестым". Криштиану Роналду - о менталитете и работе в "МЮ"

Звездный португалец Криштиану Роналду высказался о проблемах "Манчестер Юнайтед". В интервью Sky Sports, которое цитирует "Спортс.ру", футболист рассказал об ожиданиях от английской команды.

Футболиста "сватают" в другие клубы, но сам Роналду верит, что построит новую команду в Манчестере.

– Может ли "МЮ" войти в топ-4, не изменившись при этом ментально?

– Это невозможно. Думаю, это главное. Наш менталитет должен соответствовать минимум топ-3, на другое я не согласен.

Думаю, для того чтобы построить что-то хорошее, иногда нужно что-то разрушить. Так что почему бы и нет - новый год, новая жизнь… Надеюсь, "МЮ" сможет достичь желаемого болельщиками уровня. Они это заслужили.

Сейчас мы способны меняться. Я знаю, как это должно произойти, но если скажу, то это будет неэтично с моей стороны. Могу лишь сказать, что мы можем выступать лучше, все мы. Мы должны изменить нынешнее положение.

Я не хочу занимать шестое, седьмое или пятое место. Я здесь для того, чтобы стараться побеждать, конкурировать. Думаю, мы создаем конкуренцию, но мы еще не достигли своего лучшего уровня.

Нам еще во многом нужно прибавлять, и я думаю, что если мы изменим свой менталитет, то сможем добиться больших успехов.